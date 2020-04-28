Лечение COVID-19: Шимкив рассказал о подготовке “Дарницы” к производству препарата

28.04.2020 19:11

Укринформ

Фармацевтическая фирма «Дарница» уже зарегистрировала субстанцию ​​гидроксихлорохин и готовится начать производство этого препарата для лечения больных коронавирусом.

Об этом сказал в интервью Укринформу председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"Дарница" уже зарегистрировала субстанцию ​​гидроксихлорохин в короткий срок благодаря оперативным действиям Государственного экспертного центра и Министерства здравоохранения. Мы продолжаем процесс необходимых действий, чтобы начать производство готового лекарственного средства", — отметил Шимкив.

Он добавил, что препараты, в состав которых входит действующее вещество гидроксихлорохин, применяются для лечения больных COVID-19 в США, Японии и европейских странах в рамках клинических исследований при условии получения обязательного согласия пациента. Он включен в национальный протокол лечения коронавирусной инфекции как препарат экспериментальной терапии.

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«Мы понимали, что необходимо дать украинским врачам и пациентам дополнительный инструмент в борьбе с COVID-19, и действовали максимально быстро, чтобы это сделать», — подчеркнул Шимкив.

Как сообщал Укринформ, в Украине сегодня, 28 апреля, зафиксировано 9 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заболел 401 человек. Из них 25 детей и 94 медицинских работника.

По материалам: ukrinform.ru