Ляшко: Пиковой нагрузки на систему здравоохранения нет

Система здравоохранения Украины сейчас не испытывает пиковой нагрузки из-за эпидемии COVID-19.

Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

“Можем сказать через неделю после Пасхи и через два месяца после введения карантинных мер, что все это работает. Ограничительные противоэпидемические меры, которые правительство инициировало и активно и эффективно реализует, работают. У нас сегодня нет пиковой нагрузки на систему здравоохранения, динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы делали все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно”, — отметил Ляшко.

Он признал, что в отдельных населенных пунктах, в частности в Почаеве, нагрузка на больницы довольно ощутима. И констатировал, что это стало следствием нарушения правил карантина на Пасху.

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В то же время Ляшко отметил, что те усилия, которые правительство, Президент, органы самоуправления и главы церквей приложили, чтобы убедить людей не посещать храмы на Пасху, дали эффект: вместо 8 млн в церкви пришли 130 тысяч украинцев.

Главный санврач добавил, что всплеск заболеваемости еще может произойти, поскольку инкубационный период COVID-19 длится 14 дней.

“Но все же, если придерживаться карантинных мер, соблюдать изоляцию, то в принципе страна идет в том режиме, который был спрогнозирован”, — подытожил Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9009 случаев COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек. В то же время 864 пациента уже выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru