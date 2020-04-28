Ляшко рассказал, как государство будет контролировать работу рынков

Контроль за работой продовольственных рынков в условиях карантина будут осуществлять государственные структуры без привлечения органов местного самоуправления.

Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

“Будет ежедневное инспектирование представителями государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневное разрешение на открытие и закрытие рынков. Если рынок нарушил нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее чем через семь дней после того как устранит нарушения. Будет контроль государства без привлечения органов местного самоуправления”, — рассказал Ляшко.

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Он добавил, что в прошлый раз органы местного самоуправления вместо обеспечения соблюдения определенных требований, открыли все рынки, в том числе те, которые работали с нарушениями противоэпидемических норм.

Как сообщал Укринформ, в понедельник в Офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Владимир Зеленский одобрил идею открытия рынков при условии соблюдения надлежащих правил безопасности.

По материалам: ukrinform.ru