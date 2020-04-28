Несмотря на освобождение от уплаты госпошлины: в «МВД ДНР» рассказали, сколько нужно заплатить за гражданство РФ

Как известно, недавно Госдума РФ приняла закон, который освобождает от уплаты госпошлины жителей ОРДЛО при оформлении паспорта гражданина РФ. Этот закон вступил в силу после того, как 24 апреля его подписал президент РФ Владимир Путин. Но, как выяснилось, совершенно бесплатно получить паспорт гражданина РФ жителям «Л/ДНР» не получится.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В так называемом «министерстве внутренних дел» «ДНР» сообщили, что, несмотря на то, что президент РФ освободил от уплаты госпошлины при оформлении паспорта гражданина РФ жителей оккупированного Донбасса, им все-таки придется заплатить 300 рублей. В «министерстве внутренних дел» незаконной республики эту сумму называют «обязательным платежом».

Стоить отметить, что РФ освободила от уплаты госпошлины на сумму 3500 рублей жителей ОРДЛО при оформлении паспорта гражданина РФ. Кроме того, на данный момент в «республиках» осуществляется приемом документов на оформление паспорта гражданина РФ по электронным талонам. Данные меры «миграционная служба ДНР» приняла в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее в «миграционной службе ДНР» заявляли, что пандемия коронавируса не повлияла на количество желающих оформить паспорт гражданина РФ.

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