Пока рано называть конкретную дату возобновления работы транспорта – Криклий

У правительства пока нет конкретной даты возобновления работы общественного транспорта после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ObozTV.

"Рано говорить о конкретной дате… Это все зависит и от того, какие будут рекомендации Минздрава и какую мы будем наблюдать статистику, как пройдут те же майские праздники и как мы будем придерживаться рекомендаций, установленных Министерством здравоохранения", — сказал Криклий.

По его словам, решение о запуске общественного транспорта будет приниматься на основе рекомендаций Минздрава с учетом текущей ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

"Точно можно говорить только о том, что определенный период будут ограничения, обязательно будет масочный режим, обязательно будет проверка температуры там, где это возможно делать. И точно менее насыщенными будут все эти общественные перевозки", — подчеркнул министр.

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Как сообщал Укринформ, в понедельник в офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предупреждения распространения эпидемии COVID-19, на которой глава государства Владимир Зеленский одобрил идею о возможности открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Позже в видеообращении Президент заявил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.

По материалам: ukrinform.ru