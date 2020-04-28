После акции протеста под Офисом президента у Юлии Мендель случился нервный срыв — источник

Как известно, 27 апреля под стенами Офиса президента Украины на Банковой прошла акция протеста. Собравшиеся активисты требовали справедливого расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

По их данным, после вчерашней акции у пресс-секретаря президента Юлии Мендель случился нервный срыв:

«Наш источник в ОПУ сообщил, что у Мендель после вчерашнего общения с активистами под ОПУ, случился нервный срыв».

Напомним, ранее мы сообщали, что на Банковой состоялся протест из-за завершения досудебного расследования по делу Гандзюк.