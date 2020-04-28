Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Общество
Таисия Слепцова0

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Родственники пленных в ОРДЛО украинцев провели акцию под стенами Офиса Президента Украины.

"Хочется достучаться до Президента, чтобы он помог нам наших парней и девушек вернуть домой. Они были верны Украине. Хотим вернуть их домой как можно скорее", — отметила одна из участников акции.

Участники мероприятия отметили, что их не информируют относительно обменов и не поддерживают связь с ними — поэтому они пришли на встречу с Президентом Владимиром Зеленским лично.

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Митинг родственников политзаключенных под ОП / Фото: Геннадий Минченко

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Около двух десятков участников мероприятия принесли портреты своих родных, которые сейчас удерживаются на территории оккупированного Донбасса, а также принесли плакат с вопросом "Давайте поговорим?».

Сейчас все родственники пленных прошли на встречу в Офис Президента Украины.

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Как сообщал Укринформ, ранее 28 апреля с родственниками пленных в ОРДЛО провела встречу Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

По материалам: ukrinform.ru


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