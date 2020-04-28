Родственники пленных на Донбассе митингуют под Офисом Президента

Родственники пленных в ОРДЛО украинцев провели акцию под стенами Офиса Президента Украины.

"Хочется достучаться до Президента, чтобы он помог нам наших парней и девушек вернуть домой. Они были верны Украине. Хотим вернуть их домой как можно скорее", — отметила одна из участников акции.

Участники мероприятия отметили, что их не информируют относительно обменов и не поддерживают связь с ними — поэтому они пришли на встречу с Президентом Владимиром Зеленским лично.

Митинг родственников политзаключенных под ОП / Фото: Геннадий Минченко

Около двух десятков участников мероприятия принесли портреты своих родных, которые сейчас удерживаются на территории оккупированного Донбасса, а также принесли плакат с вопросом "Давайте поговорим?».

Сейчас все родственники пленных прошли на встречу в Офис Президента Украины.

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Как сообщал Укринформ, ранее 28 апреля с родственниками пленных в ОРДЛО провела встречу Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

По материалам: ukrinform.ru