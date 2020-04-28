СБУ пресекла схему вывоза комплектующих к российской бронетехнике в Азию

28.04.2020 20:36

Укринформ

В рамках реализации комплекса мер по предупреждению и нейтрализации угроз национальной безопасности Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла попытку противоправного вывоза комплектующих к военной бронетехнике.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники организовали схему поставки военных комплектующих к вооружению российского производства конечным потребителям в страны Азии под видом гражданских товаров. Переправки происходили без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля с использованием канала международных пассажирских авиаперевозок », — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения спецоперации в Международном аэропорту «Борисполь» правоохранители в багаже ​​лица-нерезидента изъяли различные агрегаты к бронетехнике. Злоумышленник планировал вывезти их под видом автозапчастей вместе с комплектами договорной и технической документации, что доказывает схему противоправной деятельности.

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По данному факту Следственным управлением Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области начато уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления источников происхождения военных агрегатов.

Мероприятия по разоблачению сделки осуществлялись сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно со следователями и сотрудниками Киевской таможни Гостаможслужбы под процессуальным руководством прокуратуры.

По материалам: ukrinform.ru