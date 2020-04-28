Штрафы за кражу авто: комитет Рады рекомендует принять изменения в Уголовный кодекс

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 3301 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством».

Соответствующее решение комитет принял на заседании 28 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3301 за основу», — сказал председатель комитета Денис Монастырский, озвучивая решение комитета.

Так, «за» проголосовали 20 присутствующих членов комитета, при этом один член комитета воздержался и один не поддержал решение.

Проектом предусматривается внесение изменений в статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством), 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК Украины и статью 250 (Проведение негласного следственного (розыскной) действия до вынесения решения следственного судьи) Уголовного процессуального кодекса Украина.

Так, статью 290 Уголовного кодекса Украины предлагается дополнить нормой, согласно которой незаконное внесение изменений, подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация, а также создание или содержание мест, где осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств должны наказываться наказывается штрафом от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 34 000 грн) или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, авторы законопроекта предлагают наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

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При этом под идентификационным номером транспортного средства в этой статье предлагается понимать номерную панель с идентификационным номером транспортного средства, номера (номерные таблички) двигателя, кузова или шасси (рамы) транспортного средства.

Законопроект №3301 зарегистрировала в Раде 3 апреля группа народных депутатов во главе с председателем подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеславом Медяником (фракция «Слуга народа»).

По материалам: ukrinform.ru