Стратегия прокуроров в деле Гандзюк работает в пользу подозреваемых — адвокат

Стратегия Офиса генпрокурора по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк не работает на привлечение виновных к ответственности.

Об этом в программе “Свобода слова” на ICTV заявила адвокат Евгения Закревская, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы оцениваем все шаги, которые начались с назначением нового генпрокурора, то, извините, я вижу прямую и четкую стратегию. И эта стратегия конкретно не на пользу ни делу, ни поиску убийцы, ни привлечению к ответственности всех заказчиков и всех организаторов. Это происходит исключительно в интересах самих подозреваемых", — заявила защитница.

Она подчеркнула, что решение о завершении досудебного расследования принималось без учета мнения потерпевших.

Закревская также отметила, что исследование дополнительных доказательств при закрытии досудебного расследования станет чрезвычайно проблемным вопросом — и этим сможет воспользоваться сторона защиты.

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В свою очередь заместитель генпрокурора Роман Романчук сказал: "Мы не ставим точку и ни на кого не сбрасываем ответственность, так говорить неправильно. Потому что этому же прокурору идти в суд и поддерживать там обвинение, открывать доказательства в состязательном процессе, их отстаивать и отстаивать свою позицию".

Он также отметил, что у прокуратуры достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Екатерину Гандзюк.

В то же время активисты выступили с заявлением, что дело передают в суд, не завершив всех следственных действий.

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Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497,3 тыс. грн.

6 июня пятерых непосредственных исполнителей нападения приговорили к лишению свободы сроком от 3 до 6,5 года.

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В январе этого года в Болгарии за организацию нападения на Екатерину Гандзюк задержали Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта его экстрадировали в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его совершению, предоставлении информации, в частности, о месте жительства Гандзюк.

В марте суд продлил срок расследование дела против Левина до 29 июля.

По материалам: ukrinform.ru