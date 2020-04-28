Суд просят отменить конкурс на должность главы налоговой

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об отмене решения об объявлении отбора на должности председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины и Государственной налоговой службы Украины. Истец просит отменить решение правительства и ГНС Украины об объявлении отбора на вакантные должности Председателя и заместителя Председателя ГНС Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди других требований иска — отменить условия вышеуказанного отбора, опубликованные 25 апреля 2020 года на едином портале вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

По мнению истца, отбор на должности председателя ГНС Украины и его заместителя объявлен с нарушением требований действующего законодательства Украины, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают его права и права других потенциальных участников.

В суде сообщают, что вместе с иском подано заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Министерству финансов совершать действия по отбору на указанные вакантные должности, а именно — проводить собеседования, вносить представление субъекта назначения и заключать контракт.

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Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 24 апреля уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что они потеряли доверие людей и должны были уйти с должностей.

В то же время Верланов заявил, что считает свое увольнение политическим решением.

Правительство объявило конкурс на нового председателя Государственной налоговой службы, отметив, что документы будут приниматься до понедельника, 27 апреля, включительно. Кроме того, Кабинет министров Украины разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта.

27 апреля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что от кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого состоится по упрощенной процедуре, уже поступили 43 заявки.

По материалам: ukrinform.ru