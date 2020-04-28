В Минобороны в прошлом году провели более 200 антикоррупционных проверок

Минобороны продолжает сотрудничество с международными партнерами в целях снижения коррупционных рисков в оборонной сфере. В частности, в 2019 году проведено 217 антикоррупционных проверок и служебных расследований.

Об этом на брифинге в Укринформе рассказал начальник Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны Вадим Приймак.

«По результатам принятых мер наблюдается рост уровня доверия со стороны граждан, неравнодушных к коррупционным проявлениям. По их сообщениям в 2019 году проведено 217 антикоррупционных проверок и служебных расследований (в 2020 году, в условиях ограничений, установленных карантинными мерами, проведено уже 43 подобных проверки). В прошлом году в правоохранительные органы передано 244 материала о коррупционных правонарушениях (из них — 17 уголовных и 227 административных). В прошлом году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно 44 лиц, совершивших коррупционные уголовные правонарушения», — сообщил Приймак.

По его словам, установлено 373 факта непредставления или несвоевременного представления е-деклараций за 2018 год. Кроме того, по результатам проведенных аудитов в 2019 году к ответственности привлечены 2244 человека, в т.ч. к материальной — 1672, дисциплинарной — 572.

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Приймак подчеркнул, что Министерство обороны успешно реализует Программу НАТО по развитию добропорядочности и снижению коррупционных рисков в работе институтов обороны и безопасности (программа BI). Так, последовательно осуществляется сотрудничество с Экспертным антикоррупционным консультативно-совещательным органом, который возглавляет советник по вопросам обороны от Великобритании. В сотрудничестве с норвежским Центром по снижению рисков коррупции в оборонном секторе завершена разработка нового международного Проекта по снижению рисков коррупции в системе управления персоналом и осуществления государственных закупок. Через Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны осуществляется взаимодействие с международной неправительственной организацией Transparency International.

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Кроме того, сообщил Приймак, в Министерстве обороны начата разработка новой трехлетней Антикоррупционной программы.

По материалам: ukrinform.ru