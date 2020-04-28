Украинские дипломаты собрали более 1,7 миллиона для защиты военных медиков от COVID-19

Украинские дипломаты, в рамках акции “Защитить защитников” собрали более 1,7 млн гривень, за которые фонд «Вернись живым» закупит средства индивидуальной защиты для военных медиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 28 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«В рамках этой акции украинские дипломаты собрали более 1 млн 750 тыс. гривень и перечислили их на специальный счет благотворительного фонда “Вернись живым”. Эти деньги дипломаты отчисляли со своих зарплат, то есть это непосредственно их доход, которым они поделились с фондом “Вернись живым”, для того чтобы фонд закупил необходимое оборудование для военных медиков», — сказал Кулеба.

Он добавил, дипломаты и военные держат две части одного фронта – защиты территориальной целостности и независимости Украины, поэтому дипломаты решили в это трудное время помочь военным медикам.

Руководитель Фонда Виталий Дейнега, в свою очередь, проинформировал, что собранные дипломатами средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для военных медиков.

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«Мы сейчас собираем данные по разным госпиталям — и тем, которые расположены в зоне конфликта, и за ее пределами, и дальше будем уже подробнее информировать. Мы будем стараться покупать защитные костюмы украинского производства, одновременно поддерживая национального производителя и свою армию», — сказал Дейнега.

Он поблагодарил дипломатов за участие в акции и пообещал использовать собранные ими средства максимально эффективно.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 апреля в Вооруженных силах Украины 53 человека болеет острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели 18 человек и зафиксировано 2 летальных случая. За прошлые сутки в ВСУ зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в Украине насчитывается 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 — летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru