Зеленский внес изменения в указ об Антитеррористическом центре

28.04.2020 18:51

Укринформ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Указ о положениях об Антитеррористическом центе и его координационных группах при региональных органах Службы безопасности Украины, в частности установил, что центр будет способствовать СБУ в контрразведывательной деятельности.

Об этом говорится в Указе №159/2020, который опубликован на сайте Офиса Президента.

В частности, Президент дополнил Положение о деятельности Антитеррористического центра пунктом, который предусматривает содействие органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности.

Кроме того, Президент в своем Указе уменьшил количество заместителей руководителя Антитеррористического центра с четырех до двух.

"Руководитель Центра имеет первого заместителя и заместителя, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Председателем Службы безопасности Украины по представлению руководителя Центра. Первый заместитель и заместитель руководителя Центра назначаются из числа сотрудников Службы безопасности Украины. Заместитель руководителя Центра по должности является начальником штаба Центра", — говорится в указе.

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Также Президент в указе дополнил отдельными нормами пункт о деятельности Штаба Антитеррористического центра. В частности отмечается, что штаб будет способствовать органам и подразделениям Службы безопасности Украины в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности; осуществлять в установленном порядке самопредставительство интересов Центра в судах Украины через заместителя начальника штаба Центра, который направляет работу юридического подразделения штаба и сотрудников юридического подразделения штаба.

Кроме того, штаб будет обеспечивать научное, организационное, документальное, информационное, экспертно-аналитическое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Центра.

Зеленский также изменил формулировку некоторых функций координационных групп Антитеррористического центра при региональных органах Службы безопасности Украины. В частности, Глава государства определил, что такие группы разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий; определяют потребность в силах и средствах, которые могут использоваться в противодействии террористическим проявлениям.

Как известно, Антитеррористический центр является постоянно действующим органом при Службе безопасности Украины, который осуществляет координацию деятельности субъектов борьбы с терроризмом в предотвращении террористических актов в отношении государственных деятелей, критических объектов жизнеобеспечения населения, объектов повышенной опасности, актов, угрожающих жизни и здоровью значительного количества людей, и их прекращении.

По материалам: ukrinform.ru