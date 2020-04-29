Аналитик ОПОРЫ: Пандемия – не лучшее время для интернет-голосования на выборах

29.04.2020 15:04

Укринформ

Внедрение интернет-голосования на выборах как способа изоляции людей в условиях пандемии может усилить поляризацию общества и способствовать появлению сообществ, которые не знакомы с позицией оппонентов и не готовы вести дискуссию.

Такое мнение выразил аналитик Гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев 29 апреля во время заседания «круглого стола» на тему «Цифровые права: современные вызовы и возможные ответы», сообщает корреспондент Укринформа.

«Пандемия — не лучшее время для внедрения конкретных мероприятий, касающихся новых технологий в избирательном процессе, в том числе интернет-голосование… Побочным результатом укрепления новых медиа или социальных сетей в избирательном процессе является то, что избиратели все больше разделены между собой. Они имеют не только разные политические взгляды, а фактически не знают позиций своих оппонентов, так как создают группу людей-единомышленников, с которыми общаются. И в рамках этого общения позиция людей все больше радикализируется. То есть, они отвыкают искать компромиссы или вести общественный диалог. … Изоляция избирателей дома, чтобы они комфортно голосовали и ни с кем не коммуницировали — это как раз о продолжении негативных тенденций касательно появления сообществ, которые не готовы и не умеют вести дискуссии», — пояснил Клюжев.

Он подчеркнул, что в Украине нет четкого обоснования от власти целесообразности внедрения новых технологий в избирательном процессе, в частности интернет-голосования. «К тому же, есть определенное цифровое разделение общества: не все имеют равный доступ к технологиям и аналогичный уровень грамотности в этой сфере. Без выравнивания общества в этом плане трудно говорить об общественном консенсусе в части применения новых технологий в избирательном процессе», — добавил Клюжев.

Он обратил внимание и на профессиональной уровень избирательных комиссий. Например привел ситуацию, которая имела место во время промежуточных выборов народных депутатов на 179 округе (Харьковская область), где ЦИК пыталась реализовать «пилотный эксперимент» по обеспечению участковых избирательных комиссий программными средствами. «Оно выглядело вроде и целесообразно, но … фактически члены избирательных комиссий или вообще не понимали, как использовать эти программные средства, или их не было, потому что им вовремя их не передали, или не хотели ими пользоваться», — уточнил он.

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Как сообщалось, согласно статье 141 Конституции Украины, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Согласно действующему законодательству Верховная Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

По материалам: ukrinform.ru