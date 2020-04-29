Дело Гандзюк: активисты снова пришли под дом Венедиктовой

Фото, видео

29.04.2020 21:14

Укринформ

Активисты снова пришли под здание в Киеве, где проживает генпрокурор Ирина Венедиктова.

На месте события находится несколько десятков человек, сообщает корреспондент Укринформа.

Дело Гандзюк: активисты снова пришли под дом Венедиктовой / Фото: Анатолий Сирык. Укринформ

Ранее активисты в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили, что под домом, где живет Венедиктова, была закрашена надпись "Здесь живет подруга убийц", и сообщили, что снова придут под дом, где живет генпрокурор, в среду.

В настоящее время под домом, где проживает генпрокурор, появилась новая надпись, сделанная белой и красной красками: "Венедиктова — убийца дела Гандзюк".

Один из активистов зажег файер.

Читайте также: Венедиктова прокомментировала акцию протеста возле ее дома

На месте происшествия присутствовали представители полиции диалога.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу относительно организации нападения на Екатерину Гандзюк.

В то же время активисты выступили с заявлением, что дело передают в суд, не завершив всех следственных действий.

Вечером 27 апреля инициативная группа "Кто заказал Катю Гандзюк?" провела акцию протеста против решения о завершении расследования дела об убийстве активистки.

В частности, несколько десятков участников акции установили портативную колонку и скандировали "Венедиктова, выходи!" под домом в центре Киева, в котором, по словам активистов, живет генпрокурор.

Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

Читайте также: Отец Гандзюк считает, что генпрокурор выполнила требование адвокатов Мангера

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497,3 тыс. грн.

6 июня пятерых непосредственных исполнителей нападения приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 6,5 лет.

В январе этого года в Болгарии за организацию нападения на Екатерину Гандзюк задержали Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта его экстрадировали в Украину.

Читайте также: Баканов и Венедиктова не пришли на заседание ВСК по делу Гандзюк

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, о месте проживания Гандзюк.

В марте суд продлил срок расследования дела против Левина до 29 июля.

По материалам: ukrinform.ru