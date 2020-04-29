Госбюро расследований задержало работника ГСЧС по подозрению в убийстве

29.04.2020 19:44

Укринформ

Следователи ГБР задержали работника ГСЧС по подозрению в убийстве.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали младшего сержанта одной из пожарно-спасательной части Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области по подозрению в умышленном противоправном причинении смерти местному жителю (ч. 1 ст. 115 УК)" , — говорится в сообщении.

Как отмечают в ГБР, по предварительной информации, 28 апреля 2020 года около 23:00 на территории одного из частных домовладений одного из поселков Черкасской области был обнаружен труп местного жителя 1974 года рождения со следами насильственной смерти.

Следователи ГБР установили, что к убийству может быть причастен работник ГСЧС, который мог совершить убийство в результате конфликта на почве личных неприязненных отношений.

Проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Задержание произошло в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Черкасской области.

Фото: ГБР

По материалам: ukrinform.ru