Отец Гандзюк считает, что генпрокурор выполнила требование адвокатов Мангера

29.04.2020 10:39

Укринформ

Виктор Гандзюк недоволен досрочным завершением следствия по делу об убийстве его дочери Екатерины Гандзюк.

Об этом он заявил в Facebook.

Он, в частности, подчеркнул, что уволенный заместитель генпрокурора Виктор Трепак, который был куратором следствия по этому делу, "обещал развернуть масштабное расследование Херсонской организованной преступной группировки, обещал провести перекрестные допросы всех задержанных, обещал получить показания организаторов убийства и мощно выйти на заказчиков, обещал попробовать дойти не только до Мангера, но и до других бенефициаров террора в области".

В то же время Гандзюк указывает, что новый генпрокурор и ее новая команда ничего из этого не выполнили.

"И прокуроры этого даже не скрывают. Левин не дал показаний. Павловский не дал показаний. А прокуроры сработали по схеме "убийцы молчат, значит мы не будем работать". Вдумайтесь в это безумие. У прокуратуры было еще три месяца… Три месяца, чтобы работать, чтобы пробовать, чтобы не покладая рук мобилизовать все, что можно, чтобы получить как можно больше информации от ключевых задержанных убийц — Левина и Павловского", — комментирует он.

Гандзюк считает, что генпрокурор выполнила требование адвокатов председателя Херсонской ОГА Владислава Мангера о передаче этого дела в суд без показаний Левина и Павловского.

"Вы, прокуроры, не выполнили свою работу. Не допросили. Не раскололи. Не провели. Не сделали. Не попробовали. Вам безразлично. Вам на самом деле безразлично дело, Катя, ее друзья, мне кажется, вам даже безразличен Президент, который лично принимал участие в деле", — написал он.

По мнению Гандзюка, успешное расследование убийства его дочери "может защитить сотни и тысячи людей, может стать предупреждением, может стать символом".

"Но при таком идиотском и легкомысленном отношении Офиса генерального прокурора этого результата не будет. Просто не будет", — резюмировал он.

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Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В свою очередь активисты выступили с заявлением, что дело об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив проведения всех следственных действий.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были приговорены к срокам от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

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Кроме того, в январе этого года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

По материалам: ukrinform.ru