Прокуроров в деле Гандзюк лишили должностей еще 21 апреля — активисты

29.04.2020 16:28

Укринформ

Перед завершением следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк генпрокурор Ирина Венедиктова ликвидировала департамент, в котором работали прокуроры, занимающиеся делом активистки.

Об этом говорится в заявлении инициативной группы "Кто заказал Катя Гандзюк?".

"Перед внезапным завершением следствия Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело об убийстве Екатерины Гандзюк. 21 апреля департамент, в составе которого работали прокуроры, ликвидировали. Поэтому даже должности прокурора Романа Романчука, которой он представился на "Свободе слова", в момент эфира 27 апреля уже не существовало", — говорится в заявлении.

Также в группе опубликованы скрины документов, где речь идет о ликвидации упомянутого Департамента надзора за специальными органами правопорядка Офиса генпрокурора.

Активисты отмечают, что решение о досрочном завершении следствия по делу Гандзюк принималось единолично генпрокурором Ириной Венедиктовой, а прокуроры по делу не имели возможности возразить.

"То есть прокуроров вывели за штат. Теперь их судьба — в руках Венедиктовой. Ибо только она может подписать приказ об их назначении на новые должности в Офисе генпрокурора", — говорится в заявлении.

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Как сообщал Укринформ, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В свою очередь активисты выступили с заявлением о том, что дело об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив проведение всех следственных действий. С критикой выступил также и отец погибшей активистки Виктор Гандзюк.

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Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября в том же году умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

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11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявилапредседателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Кроме того, в январе этого года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, о месте проживания Гандзюк.

В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

По материалам: ukrinform.ru