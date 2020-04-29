Разгон Майдана: о подозрении сообщили экс-бойцу "Беркута"

29.04.2020 20:37

Укринформ

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении экс-милиционеру полка особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в городе Киеве", — говорится в сообщении.

По данным ГБР, экс-милиционер подозревается в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366 ст. 340 УК).

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года подозреваемый превысил свои служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Незалежности.

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"Во время задержания экс-милиционер применил к пострадавшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании пострадавшего, в который внес заведомо ложные сведения", — уточнили в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

По материалам: ukrinform.ru