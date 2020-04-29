Резкое падение цен на АЗС: чего ждать украинским автомобилистам

Главное Общество
Ник Петров0
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За последний месяц оптовые цены, по которым покупается горючее, поступающее в Украину снизились в три раза.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Падение цен на АЗС, чего ждать автомобилистам.
Цены на бензин в Украине будут снижаться еженедельно. Фото: glavred.info.

Однако на АЗС стоимость бензина и дизельного топлива за тот же период времени упала максимум на 10%.

По мнению экспертов, это может означать только одно – в рознице существуют огромные наценки.

Однако представители компаний объясняют, что не могут более опустить цены, мотивируя это уменьшением объемов продаж из-за карантина.

Тем не менее, по мнению аналитиков, если курс доллара в Украине будет оставаться стабильным, стоимость бензина на АЗС должна снижаться примерно на 50 копеек в неделю на протяжении всего следующего месяца.

Ранее сообщалось о том, что назначение Саакашвили закончилось тихим «сливом».


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