Резкое падение цен на АЗС: чего ждать украинским автомобилистам

За последний месяц оптовые цены, по которым покупается горючее, поступающее в Украину снизились в три раза.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Однако на АЗС стоимость бензина и дизельного топлива за тот же период времени упала максимум на 10%.

По мнению экспертов, это может означать только одно – в рознице существуют огромные наценки.

Однако представители компаний объясняют, что не могут более опустить цены, мотивируя это уменьшением объемов продаж из-за карантина.

Тем не менее, по мнению аналитиков, если курс доллара в Украине будет оставаться стабильным, стоимость бензина на АЗС должна снижаться примерно на 50 копеек в неделю на протяжении всего следующего месяца.

Ранее сообщалось о том, что назначение Саакашвили закончилось тихим «сливом».