С 30 апреля в Украине могут возобновить работу 872 рынка

Общество
Христина Качоровська0
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Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. При этом, отметили в Кабмине, рынки смогут спокойно работать, но лишь при определенных условиях.

Продуктовый рынок
Продуктовый рынок. Фото — ye.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Кабинета министров.

«Согласно данным Минэкономразвития, уже с четверга, 30 апреля, в Украине могут начать работу 872 продовольственных рынка».

Но рынки, которые откроются для покупателей, должны будут соблюдать строгие санитарные нормы, за выполнением которых будет следить инспекторы Государственной службы по вопросам безопасности продуктов. На каждом рынке будет два таких инспектора.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине откроют лишь те рынки, которые смогут придерживаться санитарных норм.


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