Самолет с украинскими заробитчанами таки полетел в Британию

29.04.2020 22:26

Укринформ

Госавиаслужба передумала и таки позволила выполнить рейс из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане.

Об этом рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак, передает Громадське.

По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и разрешили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был отправиться в 12:40.

Самолет с украинскими заробитчанами после почти 9-часовой задержки все же отправился из «Борисполя» в Лондон. Сначала рейс отменили за несколько часов до отлета, но пассажиры остались в аэропорту и дождались на разрешение лететь.

Видео из самолета нам прислал Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM

— hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

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Напомним: о запрете лететь в Лондон авиаперевозчику МАУ сообщили за несколько часов до взлета. Более 100 пассажиров, которые съехались со всей Украины, все время находились в терминале аэропорта "Борисполь".

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Самолет заказал британский работодатель, который уже заключил долгосрочные контракты с украинцами.

По материалам: ukrinform.ru