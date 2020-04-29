Степанов просит не ходить на протесты, чтобы не заразиться COVID-19

29.04.2020 16:56

Укринформ

Акция протеста, которая состоялась 29 апреля в Кабмином, несет риск заболеть COVID-19 не только для участников, но и для их семей.

Об этом на брифинге после заседания правительства 29 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина — это большая опасность не только для ее участников, но и для членов их семей и близких. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, а также у всех их родных, близких. Пожалуйста, будьте аккуратными, соблюдайте правила карантина и оставайтесь дома", — сказал Степанов.

Он напомнил, что по состоянию на 29 апреля в Украине 9866 больных COVID-19.

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"Глядя на эти показатели по сравнению с некоторыми странами, мы можем констатировать, что Украине удалось не допустить стремительного роста болезни. Причина одна — карантин. Ограничительные меры болезненны, но очень эффективны в борьбе с коронавирусной болезнью", — сказал Степанов.

По его словам, постепенная отмена ограничительных мер, которую правительство планирует после 11 мая, возможно лишь в случае сокращения темпов распространения коронавирусной болезни.

По материалам: ukrinform.ru