В апреле специализированные медучреждения получили 4,5 миллиарда — НСЗУ

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29.04.2020 14:21

Укринформ

В апреле специализированные медучреждения получили он Национальной службы здоровья аванс в размере 4,5 млрд гривень.

Об этом в Facebook сообщает Национальная служба здоровья.

"Информация о суммах оплат учреждениям специализированной и экстренной помощи доступна каждому на новом дашборде "Оплаты поставщикам услуг специализированной и экстренной помощи по программе медицинских гарантий". Например, 1619 поставщиков получили почти 4,5 млрд грн аванса от НСЗУ по состоянию на 28 апреля 2020 года; 1594 специализированные больницы получили более 4 млрд грн, 25 экстренных учреждений здравоохранения — более 465,7 млн грн, на счета коммунальных предприятий в апреле НСЗУ направила более 4,4 млрд грн, частных — свыше 17 млн ​​грн, ООО — 44,5 тыс. грн", — говорится в сообщении.

По данным НСЗУ, в апреле в ТОП-3 регионов по размеру аванса входят г. Киев — 427,4 млн грн, Днепропетровская область -394,1 млн грн, Львовская область — 301 млн грн.

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ТОП-3 учреждений, предоставляющих специализированную помощь, по размеру аванса в апреле выглядит следующим образом: городская клиническая больница №4 Днепропетровского областного совета — почти 33 млн грн, Одесский областной онкодиспансер — 25,6 млн грн и Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова — 24 млн грн.

Подробнее с новым дашбордом можно ознакомиться на сайте Национальной службы здоровья.

По материалам: ukrinform.ru