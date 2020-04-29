В МОЗ рассказали, сколько времени уходит на лечение коронавируса

По словам главы украинского Минздрава, в среднем на выздоровление пациентам с коронавирусом требуется от 18 до 21 дня.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Максим Степанов, во время ежедневного совещания у президента, где обсуждают борьбу с коронавирусом, рассказал, сколько времени нужно, чтобы вылечиться от COVID-19.

Согласно данным, в среднем, от момента выявления болезни до отрицательного ПЦР-теста проходит от 18 до 21 дня.

Добавим, что по состоянию на 29 апреля в Украине 9 866 случаев заболевания: 250 из них оказались летальными, а 1 103 пациентов уже здоровы.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.