В МОЗ рассказали, сколько времени уходит на лечение коронавируса

Общество
Христина Качоровська0
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По словам главы украинского Минздрава, в среднем на выздоровление пациентам с коронавирусом требуется от 18 до 21 дня.

Максим Степанов
Максим Степанов. Фото — strana.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Максим Степанов, во время ежедневного совещания у президента, где обсуждают борьбу с коронавирусом, рассказал, сколько времени нужно, чтобы вылечиться от COVID-19.

Согласно данным, в среднем, от момента выявления болезни до отрицательного ПЦР-теста проходит от 18 до 21 дня.

Добавим, что по состоянию на 29 апреля в Украине 9 866 случаев заболевания: 250 из них оказались летальными, а 1 103 пациентов уже здоровы.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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