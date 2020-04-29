В Украине разрешена только срочная медпомощь — Степанов

КАРАНТИН

29.04.2020 10:29

Укринформ

В Украине в связи с карантином разрешена только ургентная медицинская помощь.

Об этом на брифинге напомнил министр здравоохранения Максим Степанов сообщает корреспондент Укринформа.

"В соответствии с ограничениями, которые были введены в соответствии с установлением карантина на территории Украины, у нас на сегодня предоставляется только ургентная медицинская помощь. Все что касается плановых, в том числе и плановых обследований в медицинских учреждениях, приемов в поликлиниках — они сейчас невозможны. Но мы понимаем, что есть соответствующий запрос граждан Украины ", — сказал он.

Степанов отметил, что как только в Украине эпидемиологическая ситуация позволит открыть поликлиники, это сразу будет сделано.

"Мы ежедневно мониторим ситуацию, анализируем ситуацию, и как только это будет разрешено в разрезе смягчения карантинных мероприятий, то мы сразу это сделаем", — добавил Степанов.

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Как сообщалось 24 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также сообщил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В данное время карантин в Украине продлен до 11 мая.

По состоянию на 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев заболевания COVID-19, за сутки зарегистрировано 456 случаев.

По материалам: ukrinform.ru