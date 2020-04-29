Выплата помощи ветеранам войны: в Минсоцполитики рассказали о деталях

29.04.2020 18:50

Укринформ

Накануне майских праздников более 1 млн. ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат денежную помощь в сумме от 900 до 4 120 грн в зависимости от категории.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

«Ежегодно накануне майских праздников более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая. В 2020 году размер такой помощи составит от 900 грн до 4 тыс. 120 гривень в зависимости от категории», — сказала Лазебная.

Она рассказала, что ветераны войны первой группы инвалидности получат 4 120 грн, второй группы — 3 640 грн, третьей группы — 3 160 грн, участники боевых действий – 1 390 грн , лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, — 4120 грн.

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Вместе с тем членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, выплатят по 900 грн.

«Нам было очень важно, чтобы эту доплату люди получили вовремя. Средства уже полностью перечислены органам социальной защиты населения на наши регионы в сумме 1,3 млрд грн. Я знаю, что по состоянию на вчера 843 тыс. пенсионеров уже получили такие денежные выплаты», — добавила министр социальной политики Украины.

Она выразила надежду, что в ближайшие две недели эта программа будет полностью профинансирована.

По материалам: ukrinform.ru