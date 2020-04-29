Украина в ООН: Кризис пандемии не должен превратиться в кризис прав ребенка

29.04.2020 21:37

Укринформ

Украина выступила в поддержку инициативы генсекретаря ООН относительно приоритета защиты детей в период распространения COVID-19, чтобы кризис в сфере здравоохранения во время пандемии не превратился в кризис прав ребенка.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Во время кризисных ситуаций, таких как нынешняя пандемия, дети становятся одной из наиболее уязвимых групп населения, в частности в долгосрочной перспективе, поэтому их защита требует особого внимания. Поэтому для Украины было абсолютно логичным поддержать призыв генсека ООН и не допустить, чтобы кризис пандемии превратился в кризис прав ребенка", — отметил Кислица.

Дипломат пояснил, что пандемия коронавируса создала целый ряд новых вызовов для детей, в том числе, в сфере образования, доступа к питанию и личной безопасности и здоровья. Так, учащиеся в подавляющем большинстве не могут посещать школы и получать новые знания по программе. Кроме того, около 310 млн детей по всему миру потеряли возможность получать регулярное питание, поскольку в основном полагались в этом на школы. Что же касается безопасности, то из-за карантинных мероприятий и необходимости семей оставаться дома усиливается стресс и проявления домашнего насилия.

На это обратил внимание в своем призыве Генсек ООН Антониу Гутерриш, и почти 170 стран, в том числе Украина, поддержали его инициативу, отметил Кислица.

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В то же время, по его словам, в случае Украины существует дополнительный фактор, требующий повышенного внимания в сфере защиты прав детей.

"В связи с продолжением российской вооруженной агрессии против Украины дети на временно оккупированных территориях оказались в зоне особого риска", — пояснил украинский представитель.

Кислица отметил, что правительство Украины в последние годы провело ряд реформ, в частности ввело изменения в национальное законодательство для поддержки детей, пострадавших от военных действий. Вместе с тем, подчеркнул дипломат, согласно международному гуманитарному праву, Российская Федерация как государство-оккупант обязана принять все необходимые меры для защиты жизни и здоровья населения оккупированных территорий, в том числе детей.

По материалам: ukrinform.ru