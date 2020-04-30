Дела Гандзюк и Стерненка: ВСК будет просить Президента о встрече

30.04.2020 21:55

Укринформ

Временная следственная комиссия Верховной Рады, что осуществляет контроль за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, намерен обратиться с письмом к Президенту для проведения встречи.

Об этом журналистам сказала заместитель председателя ВСК Соломия Бобровская (фракция «Голоса») после завершения заседания, сообщает корреспондент Укринформа.

"В связи с тем, что заседание было закрытым, могу рассказать немного. Комиссия взяла показания у приглашенных и направит ряд обращений в правоохранительные органы для получения дополнительной информации, в частности к Генпрокуратуре и СБУ. Мы также готовим письмо к Президенту о необходимости скорой встречи ввиду актуальных событий в делах Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненка. Президент год назад обещал, что это будут принципиальные «красные линии» для него – сейчас самое время доказать это действиями", – отметила Бобровская.

Она добавила, что на сегодняшнем заседании присутствовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а глава СБУ Иван Баканов не пришел.

Читайте также: Ходатайств адвокатов в деле Гандзюк нет – Венедиктова

Как сообщал Укринформ, ВСК по осуществлению контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов провела заседание в среду, 29 апреля. Ожидалось, что на нем заслушают генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Однако они не явились на заседание, которое происходило во дворе киевского кафе, из-за отсутствия гарантий безопасности.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк. Однако активисты заявляют, что дело об организации нападения на Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив всех следственных действий.

Читайте также: ВСК по делу Гандзюк ждет Венедиктову — Баканов на заседание не придет

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы.

По материалам: ukrinform.ru