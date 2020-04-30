Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение журналиста Hromadske

Общество
Таисия Слепцова0

Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение журналиста Hromadske

Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение журналиста Hromadske

30.04.2020 01:39

Укринформ

По факту избиения журналиста Hromadske Богдана Кутепова Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой о беспристрастном расследовании.

Об этом омбудсмен сообщила в Telegram.

"Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, или преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику влечет за собой ответственность согласно законам Украины", — подчеркнула Денисова.

Уполномоченный отметила: действия полицейских можно расценивать как факт препятствования профессиональной деятельности.

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Денисова также выразила надежду, что Национальной полицией Украины по результатам внутреннего расследования по данному факту, "будут приняты все соответствующие меры, чтобы виновные в препятствовании журналистской деятельности понесли справедливое наказание".

Как сообщал Укринформ, представители подразделения ТОР (подразделения патрульной полиции) применили силу к журналисту телеканала Hromadske Богдану Кутепову и сломали его технику, когда тот вел трансляцию с акции из-под Кабмина.

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Журналист обратился в полицию с заявлением о том, что во время съемок патрульные препятствовали его профессиональной деятельности.

По материалам: ukrinform.ru


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