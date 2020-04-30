Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение журналиста Hromadske
Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение журналиста Hromadske
30.04.2020 01:39
Укринформ
По факту избиения журналиста Hromadske Богдана Кутепова Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой о беспристрастном расследовании.
Об этом омбудсмен сообщила в Telegram.
"Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, или преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику влечет за собой ответственность согласно законам Украины", — подчеркнула Денисова.
Уполномоченный отметила: действия полицейских можно расценивать как факт препятствования профессиональной деятельности.
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Денисова также выразила надежду, что Национальной полицией Украины по результатам внутреннего расследования по данному факту, "будут приняты все соответствующие меры, чтобы виновные в препятствовании журналистской деятельности понесли справедливое наказание".
Как сообщал Укринформ, представители подразделения ТОР (подразделения патрульной полиции) применили силу к журналисту телеканала Hromadske Богдану Кутепову и сломали его технику, когда тот вел трансляцию с акции из-под Кабмина.
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Журналист обратился в полицию с заявлением о том, что во время съемок патрульные препятствовали его профессиональной деятельности.
По материалам: ukrinform.ru