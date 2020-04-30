Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение журналиста Hromadske

30.04.2020 01:39

Укринформ

По факту избиения журналиста Hromadske Богдана Кутепова Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководству Национальной полиции с просьбой о беспристрастном расследовании.

Об этом омбудсмен сообщила в Telegram.

"Умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, или преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, за критику влечет за собой ответственность согласно законам Украины", — подчеркнула Денисова.

Уполномоченный отметила: действия полицейских можно расценивать как факт препятствования профессиональной деятельности.

Читайте также: ГБР возбудило дело за нападение на журналиста Кутепова

Денисова также выразила надежду, что Национальной полицией Украины по результатам внутреннего расследования по данному факту, "будут приняты все соответствующие меры, чтобы виновные в препятствовании журналистской деятельности понесли справедливое наказание".

Как сообщал Укринформ, представители подразделения ТОР (подразделения патрульной полиции) применили силу к журналисту телеканала Hromadske Богдану Кутепову и сломали его технику, когда тот вел трансляцию с акции из-под Кабмина.

Читайте также: Нападение на журналиста Hromadske: относительно патрульного начали служебное расследование

Журналист обратился в полицию с заявлением о том, что во время съемок патрульные препятствовали его профессиональной деятельности.

По материалам: ukrinform.ru