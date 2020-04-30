Государство должно обеспечить надежный план выхода из карантина — Зеленский

30.04.2020 16:47

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина.

На этом акцентировал Зеленский во время традиционного совещания с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте Офиса Президента.

Отмечается, что во время совещания была отмечена необходимость разработки плана выхода из режима карантина.

«Мы еще не одолели коронавирус полностью, но уже должны думать наперед, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности», – подчеркнул Зеленский.

Министерство здравоохранения сообщило, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус.

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что правительство уже работает над механизмами послабления карантинных ограничений.

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Как сообщалось, Кабинет министров в среду разрешил работать продовольственным рынкам во время карантина, но при условии соблюдения определенных критериев.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также проинформировал, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболеваемости.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

Кабинет министров после 11 мая будет применять механизм адаптивного карантина в регионах, где, возможно, будут зафиксированы вспышки коронавирусной болезни.

По материалам: ukrinform.ru