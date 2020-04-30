Из Нидерландов готовятся вернуться спецрейсом минимум 110 украинцев

29.04.2020 20:09

Укринформ

Из Нидерландов готовятся вернуться спецрейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" на Родину по меньшей мере 110 украинцев.

Об этом сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге.

В частности, по его словам, на сегодня в эвакуационном списке посольства зарегистрированы 110 человек.

"Граждане Украины должны приобрести билет на сайте МАУ, а также, из-за коронавируса, дать согласие на самоизоляцию, то есть карантин на месте. Это согласие требуется для организации процесса контроля. Ориентировочное количество мест — 180", — сказал консул.

Он также отметил, что альтернативным каналом возвращения в Украину является рейс Амстердам-Минск, осуществляемый регулярно авиакомпанией Belavia.

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Как сообщал Укринформ, авиакомпания МАУ возобновила спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа. В частности, 1 мая состоится рейс Амстердам-Киев.

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Кроме того, МАУ выполнит еще 10 спецрейсов для возвращения украинцев в начале мая: из Тель-Авива; Женевы, Дубая, Шарм-эль-Шейха, Торонто, Дортмунда, Праги, Мадрида, Милана, Мюнхена.

В общем эвакуационные рейсы будут осуществляться украинскими авиакомпаниями по 11 мая из разных стран мира.

По материалам: ukrinform.ru