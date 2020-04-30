Курс валют на 30 апреля 2020 года: доллар опустился ниже отметки в 27 гривен

Важное Общество
Ник Петров0

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 30 апреля 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 30 апреля 2020.
Курс доллара пересек психологическую отметку в 27 гривен. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 30 апреля 2020 года. Один американский доллар стал дешевле на 7 копеек по отношению к предыдущему банковскому дню и стоит 26,97 гривен. А евро подешевел на 19 копеек и стоит сегодня 29,24 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 30 апреля:

1 доллар США стоит 26,9714 гривен;

1 евро – 29,2424 гривен;

1 российский рубль – 0,3663 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 26,8 — 26,9 гривны за 1 доллар, продажа 27,15 – 27,2 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 29 апреля 2020 года.


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