Покушение на украинского разведчика: двое россиян получили 7 и 8 лет тюрьмы

30.04.2020 17:23

Укринформ

Голосеевский райсуд Киева признал двух россиян виновными в покушении на совершение теракта — взрыве автомобиля украинского разведчика — и приговорил их к 7 и 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Офиса генпрокурора Голосеевский райсуд г.Киева признал виновными двух граждан Российской Федерации в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч . 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы", — сообщили в пресс-службе.

В суде доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль служащего украинской разведки взрывное устройство, однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

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Установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, которая входит в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По информации прокуратуры, совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и длительная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежение за возможными местами пребывания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Это дело расследовали работники Службы безопасности.

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Как сообщалось, в ночь на 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль Chevrolet Evanda. По данным работников правоохранительных органов, взрывчатка сдетонировала во время закладки, подрывник получил тяжелые ранения (ему оторвало кисть руки), впоследствии он умер в больнице.

Автомобиль принадлежал работнику спецслужб. Со временем СМИ стало известно, что речь идет о служащем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилле Буданове.

Спецслужба 17 апреля 2019-го заявила, что считает организатором операций против украинских офицеров разведки начальника департамента Федеральной службы безопасности России генерала Дмитрия Минаева. Сообщалось, что украинские силовики задержали семь человек из состава группы спецслужб России и еще одного гражданина Украины, который содействовал этой группе.

По материалам: ukrinform.ru