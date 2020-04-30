Правительственный офис начал переговоры со странами Европы по украинским заробичанам

30.04.2020 21:30

Укринформ

Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры со странами Европы по приглашению украинских работников на сезонные работы.

Об этом сообщается на странице Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Правительственный офис начал работу относительно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных переговоров с чиновниками из стран ЕС, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.

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"Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами относительно организованных поездок. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую ​​возможность людям, которые хотят работать за рубежом", — акцентировал Пристайко.

Ранее он заявлял, что страны, заинтересованные в украинских сезонных рабочих, должны обеспечить им трансфер и медицинскую безопасность.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса в других странах.

По материалам: ukrinform.ru