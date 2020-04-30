Спецзащита для медиков: в "Борисполь" прибыл самолет из Китая

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30.04.2020 13:22

Укринформ

В Международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тыс. респираторов и 50 тыс. защитных щитков для украинских врачей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Это последний рейс из "воздушного моста", который организовал Офис Президента для обеспечения потребностей Украины в средствах индивидуальной защиты и медикаментах. В дальнейшем поставкой всего необходимого будут заниматься в Министерстве здравоохранения", — отметили в ОП.

«Всего было отправлено более 25 самолетов, которые привезли грузы для Украины», – сказал заместитель руководителя Офиса Главы государства Кирилл Тимошенко после приземления борта.

По словам Тимошенко, это, в частности, грузы, которые закупал Офис Президента за средства благотворительных фондов.

«Хочу подчеркнуть, что все, что делал Офис Президента, – на это не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Все это оплачивали из благотворительных фондов – то, что мы закупали. А то, что закупали коммерческие организации, они привозили за свои средства, оплачивали самолеты, а также сами оплачивали свои закупки», – резюмировал Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru