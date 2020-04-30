Степанов рассказал, как избежать пика заболеваемости COVID-19

30.04.2020 10:25

Укринформ

Если люди и дальше будут продолжать соблюдать карантинные меры, то Украине удастся избежать пика заболевания коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для нас очень важно избежать пика заболеваемости. Пока нам это удается сделать, нам это удается, в том числе и благодаря карантинным мерам. Нам это удается, потому что мы видим разрыв этой цепочки передачи болезни, который стал возможным именно благодаря карантину. Если мы и дальше будем прислушиваться к советам наших специалистов, инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов, которые непосредственно участвуют в разработке всех этих карантинных мер, то я уверен, что мы сможем избежать пика заболеваемости коронавирусом", — сказал Степанов.

Он отметил, что речь идет о том пике, когда медицинская система будет не в состоянии принимать большое количество больных и оказывать им медицинскую помощь.

Как сообщалось 24 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также сообщил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru