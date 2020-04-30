Суд отказался изменять меру пресечения Кожаре

30.04.2020 13:55

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защитника экс-министра иностранных дел Леонида Кожары Александра Ширы относительно изменения Кожаре меры пресечения.

Такое решение огласил судья в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд принял в удовлетворении ходатайства защитника Ширы отказать", — сказал судья.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном суде в течение 5 дней со дня его принятия.

Полный текст постановления будет объявлен 4 мая 2020 года.

Как сообщалось, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Леониду Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

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21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в селе Чайки под Киевом, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

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Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в предоставлении заведомо ложных показаний Марине Козерод — жене Кожары.

По материалам: ukrinform.ru