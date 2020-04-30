В «ДНР» ввели особый противопожарный режим: «власти республики» рассказали о новых запретах для жителей ОРДЛО

Общество
Ольга Гергелюк0

Отныне на всей территории оккупированной Донецкой области действует особый противопожарный режим. Такое решение приняли «власти» так называемой «ДНР».

противопожарный режим в "ДНР"
в «ДНР» ввели особый противопожарный режим. Фото — tass.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress. 

В так называемой «ДНР» приняли решение ввести в «республике» особый противопожарный режим. «Власти ДНР»  рассказали о новых запретах для жителей ОРДЛО. Сообщается, что на период действия этого режима жителям оккупированной Донецкой области запрещено:

  • Поджигать сухую растительность;
  • Разводить огонь на открытой территории

Кроме того:

  • Готовить шашлык необходимо только в мангалах, и ни менее в 15 метрах от зданий;
  • На время действия режима отказаться от походов в лес.

Стоить отметить, что за нарушение этих правил жителей ОРДЛО ждет ответственность. Как сообщили, «власти ДНР» это могут быть штрафы и даже уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали, что Кулеба рассказал об итогах переговоров глав МИД стран «нормандской четверки».


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