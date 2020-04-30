В «ДНР» ввели особый противопожарный режим: «власти республики» рассказали о новых запретах для жителей ОРДЛО

Отныне на всей территории оккупированной Донецкой области действует особый противопожарный режим. Такое решение приняли «власти» так называемой «ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

В так называемой «ДНР» приняли решение ввести в «республике» особый противопожарный режим. «Власти ДНР» рассказали о новых запретах для жителей ОРДЛО. Сообщается, что на период действия этого режима жителям оккупированной Донецкой области запрещено:

Поджигать сухую растительность;

Разводить огонь на открытой территории

Кроме того:

Готовить шашлык необходимо только в мангалах, и ни менее в 15 метрах от зданий;

На время действия режима отказаться от походов в лес.

Стоить отметить, что за нарушение этих правил жителей ОРДЛО ждет ответственность. Как сообщили, «власти ДНР» это могут быть штрафы и даже уголовная ответственность.

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