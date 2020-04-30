В "Эпицентре" заявляют, что оплатили рейс "Мрии" с гуманитарным грузом

30.04.2020 20:25

Укринформ

Рейс самолета Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" с гуманитарным грузом, который был совершен 23 апреля оплатила сеть торговых центров "Эпицентр".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"С начала распространения коронавирусной инфекции компания "Эпицентр" откликнулась на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми средствами защиты и оборудованием для борьбы с СОVID-19. В рамках этого сотрудничества национальная сеть торговых центров "Эпицентр" оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что готовы предоставить финансовый отчет об оплате, которая была осуществлена ​​авиакомпании "Антонов".

В компании отметили, что "часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр".

"С момента прилета "Мрии" в Украину всем областным государственным администрациям и региональным благотворительным фондам были разосланы письма с просьбой предоставить потребности области в средствах защиты. Часть груза уже передали в Хмельницкую область, которую "Эпицентр" согласно обращению Президента обеспечивает всем необходимым для борьбы с коронавирусом", — подчеркнули в компании.

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Кроме того, в компании подчеркнули, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС, от которого, согласно изменениям в законодательство, освобождаются все медицинские товары как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия".

В то же время помощник Гереги Ольга Григорьева сообщила, что письмо на имя Кличко было единственным подобным направленным письмом, оно был ошибкой другой помощницы, и сейчас народный депутат с этим разбирается.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на самолете "Мрия", который доставлял в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

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23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

В общей сложности "Мрія" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru