Власть решила запугать людей — социолог Элла Либанова раскритиковала подход правительства к карантину

По мнению директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, правительству нужно было объяснить людям цель жестких ограничений, а не запугивать штрафами.

Таким мнением Элла Либанова поделилась в интервью «РБК-Украина«, пишет «НБН«.

По её словам, решение власти закрыть людям доступ для прогулки в парках и лесах — совсем необоснованное:

«Все эпидемиологи и вирусологи имеют единое мнение о том, что именно на свежем воздухе вирус меньше всего распространяется. Но наши власти решили закрыть людей в четырех стенах. Они что не знают, что есть семьи, где в «двушке» живут 5-6 людей?».

Либанова добавила, что украинское правительство пошло методом запугивания людей, а не путем объяснения ситуации:

«Паника и постоянный стресс будут ещё больше вредить здоровью людей. Они оставят свой отпечаток на иммунитете, спровоцируют проблемы с сердцем и давлением. Нужно верить своим людям, а не считать нас быдлом. Ну вот зачем запрещать прогулки в парках и лесах? Пусть люди гуляют, а правоохранители патрулируют и не позволяют случаться большому скоплению людей в одном месте».

Социолог отметила, что можно также привлечь квалифицированных психологов, которые бы объясняли людям, что нужно придерживаться правил.

Напомним, ранее мы сообщали, что после 11 мая в Украине начнется адаптивный карантин.