За коррупционные правонарушения привлекли более тысячи человек за три месяца — НАПК

30.04.2020 04:13

Укринформ

Более тысячи человек привлекли к ответственности за коррупционные правонарушения за I квартал 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Telegram.

"За I квартал 2020 года к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек — к административной ответственности, еще к 40 лицам было применено дисциплинарное взыскание", — говорится в сообщении.

Как сообщили в НАПК, за самое распространенное коррупционное уголовное преступление — "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды" — наказаны 133 человека.

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"Топовое административное правонарушение, связанное с коррупцией — "Несвоевременная подача декларации"- привлечены к ответственности 625 человек", — отметили в Нацагентстве.

В НАПК также отметили, что больше всего среди лиц, привлеченных к ответственности, — депутаты местных советов (350 человек).

По материалам: ukrinform.ru