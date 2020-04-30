За время эпидемии уменьшилось количество вызовов экстренной медпомощи — МОЗ

30.04.2020 11:37

Укринформ

Количество вызовов экстренной медицинской помощи в Украине в течение эпидемиологического процесса снижается.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Бригады экстренной медицинской помощи выезжают на все вызовы. Я хочу обратить внимание, что количество вызовов экстренной медицинской помощи в Украине в течение эпидемиологического процесса снижается и не является критически высоким, как можно было ожидать во время эпидемии", — сказала Микичак.

Она отметила, что, кроме бригад экстренной медицинской помощи, в большинстве территориальных амбулаторных поликлинических учреждений созданы бригады неотложной медицинской помощи.

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Также она отметила, что органы местного самоуправления должны позаботиться о подвозе в больницы тех пациентов, которые ежедневно нуждаются в необходимых медицинских процедурах, таких как: гемодиализ, процедуры химиотерапии либо лучевой терапии и вакцинация.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 30 апреля в Украине лабораторно подтверждено 10 406 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 238 человек, летальных случаев 261. За сутки зарегистрировано 540 новых случаев COVID-19.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В настоящее время карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru