Защита Левина отказался от апелляции на арест подзащитного — суд

30.04.2020 02:05

Укринформ

Защита подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина отказалась от апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции относительно применения к Левину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"В связи с отказом стороны защиты от апелляционной жалобы, апелляционное производство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк закрыто", — говорится в сообщении.

В частности, 29 апреля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда в открытом судебном заседании рассмотрела заявление стороны защиты об отказе от апелляционной жалобы на определение следственного судьи Печерского расуду Киева от 17 марта, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного управления ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и применено к Левина меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатом апелляционного рассмотрения апелляционное производство по апелляционной жалобе стороны защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 17 марта 2020 года закрыт", — проинформировали в суде.

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Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Активисты выступили с заявлением, что дело передают в суд, не завершив всех следственных действий.

Вечером 27 апреля инициативная группа "Кто заказал Катю Гадзюк?" провела акцию протеста против решения о завершении расследования дела об убийстве активистки.

В частности, несколько десятков участников акции установили портативную колонку и скандировали "Венедиктова, выходи!" под домом в центре Киева, в котором, по словам активистов, живет генпрокурор.

29 апреля активисты снова пришли под дом в Киеве, где проживает Венедиктова.

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До этого активисты в Facebook-сообществе "Кто заказал Катя Гандзюк?" сообщили, что под домом, где живет Венедиктова, была закрашена надпись "Здесь живет подруга убийц", и проинформировали, что снова придут под дом, где живет генпрокурор, в среду.

Под домом, где проживает генпрокурор, появился новый надпись, сделанная белой и красной фарами с помощью баллончиков: "Венедиктова — убийца дела Гандзюк".

Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами были поражены 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 миллиона 497,3 тысячи гривен.

6 июня пятерых непосредственных исполнителей нападения приговорили к лишению свободы сроком от 3 до 6,5 года.

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В январе этого года в Болгарии за организацию нападения на Екатерину Гандзюк задержали Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта его экстрадировали в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбин") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, о месте жительства Гандзюк.

В марте суд продлил срок расследования дела против Левина до 29 июля.

По материалам: ukrinform.ru