Зеленский наградил пограничников государственными наградами

30.04.2020 15:34

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 15 пограничников государственными наградами и почетными званиями.

Соответствующий указ №160/2020 опубликован на сайте главы государства.

Как говорится в документе, награды присвоены за значительный личный вклад в дело охраны государственной границы, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и по случаю Дня пограничника.

Президент, в частности, наградил пограничников орденами "За заслуги", медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За труд и доблесть".

Также глава государства присвоил почетные звания главному хормейстеру Академического ансамбля песни и танца Госпогранслужбы Игорю Охрименко — заслуженного деятеля искусств Украины; главному выпускающему — главному специалисту отделения изготовления телевизионной продукции отдела медиапроектов (телестудия) Главного центра стратегических коммуникаций Госпогранслужбы Андрею Кучерову — заслуженного журналиста, и ведущему тренеру Спортивного комитета Государственной погранслужбы Александру Малышу — заслуженного работника культуры и спорта Украины.

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Как известно, 30 апреля отмечается День пограничника Украины.

По материалам: ukrinform.ru