Зеленский присвоил звание генерал-майора Дейнеко и его заместителю

30.04.2020 15:39

Укринформ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко и его первому заместителю Владимиру Никифоренко.

Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства.

Как сообщалось, Сергей Дейнеко был назначен на должность председателя Государственной пограничной службы Указом от 13 июня 2019 года.

фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru