COVID-амнистия: кого выпустят на волю и вырастет ли преступность?

Аналитика

01.05.2020 11:00

Укринформ

Освобождению от наказания в Украине предварительно подлежат 3000 заключенных

27 апреля Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона №3397 «Об амнистии осужденных (в связи с предотвращением распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)».

Документ, как указано в пояснительной записке Минюста, предназначен для «предотвращения возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в учреждениях исполнения наказаний», «снижения числа лиц, отбывающих наказание в этих учреждениях» (на 1 апреля таких было 32 тысячи 942), «сбережения бюджетных средств, расходуемых на содержание осужденных», а также обеспечения возможности создания надлежащих условий отбывания наказания для лиц, которые будут продолжать находиться в указанных учреждениях.

В случае принятия законопроекта, который подготовлен в соответствии со статьей 92 Конституции Украины с целью проявления гуманизма государства в сфере исполнения уголовных наказаний, предварительно подлежат освобождению от наказания 3009 человек. То есть меньше 10% …

КОГО МОГУТ ОСВОБОДИТЬ

В частности, предлагается освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, признанных виновными в совершении умышленного не тяжелого или не особо тяжелого преступления лиц, признанных виновными в совершении неосторожного не особо тяжелого преступления, а также лиц, уголовные дела в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу:

на момент совершения преступления были несовершеннолетними;

женщин, беременных на день вступления в силу Закона;

не лишенных родительских прав, которые на день вступления в силу Закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, детей с инвалидностью и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных лицами с инвалидностью;

признанных на день вступления в силу Закона в установленном порядке лицами с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также больными активной формой туберкулеза (диспансерные категории 1-4), онкологическими заболеваниями (III, IV стадии по международной классификации TNM), СПИДом (III, IV клинические стадии по классификации ВОЗ) и другими тяжелыми болезнями, препятствующими отбыванию наказания и подпадающими под определение Перечня заболеваний, являющихся основанием для подачи в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания, указанном в приложении 12 к Порядку организации оказания медицинской помощи осужденным к лишению свободы;

достигших ко дню вступления в силу Закона пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”;

ветеранов войны (участники боевых действий, лица с инвалидность вследствие войны и участники войны, подпадающие под действие Закона “О статусе ветеранов віойны, гарантиях их социальной защиты”);

участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы — лиц, подпадающих под действие Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы” и аналогичных законов других государств — бывших республик СССР;

имеющих на день вступления в силу настоящего Закона одного или обоих родителей, достигших 70-летнего возраста или признанных лицами с инвалидностью первой группы, при условии, что у этих родителей нет других трудоспособных детей.

УСЛОВИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Недавно руководство Минюста отчиталось о том, что в тюрьмах ввели максимально возможные противоэпидемические меры. В частности, ограничены свидания (но разрешены онлайн-встречи), введен температурный скрининг персонала и ежедневный осмотр заключенных. Все посылки отправляют на «отстой» в течение 24 часов или дезинфицируют. На прогулку заключенных выводят только с теми, с кем они находятся в одной камере.



В тюрьмах введен температурный скрининг персонала и ежедневный осмотр заключенных / Фото "Дивись.инфо"

Однако, по мнению бывшего главы Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, даже очень строгие профилактические меры все равно оставляют много возможностей для попадания инфекции в «зону». Ее могут занести «обязательные посетители» — начиная от персонала, и заканчивая прокурорами.

«Мы же понимаем, что скрининг температуры — это очень условная вещь, которая не показывает точную температуру, а человек может и не догадываться, что болен», — объясняет Сергей Старенький

Массовое заражение существенно увеличит нагрузку на медицинские учреждения, ведь условия колоний и СИЗО не предусматривают помощи в случае тяжелого протекания заболевания. Больных придется вывозить за пределы тюрьмы в больницу общего типа под охраной. Однако необходимое количество конвоиров будет трудно обеспечить в случае, если «не дай бог заболеет половина колонии», объясняет экс-глава пенитенциарной службы.

«Если это 1-2 случая, то это одно, а когда таких случаев 50… Обеспечить такое количество охраны практически невозможно. На каждого заключенного нужно минимум три охранника», — отмечает Старенький.

И добавляет, что подобные учреждения находятся в крайне запущенном состоянии: «Надлежащей уборки, проветривания, канализации — этого нет. Это клондайк для вирусов, они могут достаточно быстро распространиться. Поэтому, считаю, что надо максимально, насколько возможно, уменьшить количество людей, находящихся в тюрьмах. Я раньше к этому призывал, еще 2 апреля. Но в Минюсте тогда сообщили, что, мол, все хорошо, ситуация под контролем. Наконец поняли. Но пока они «раскачиваются» — может быть поздно. Ведь процедура амнистии не предусматривает, что вот приняли закон в парламенте и заключенные сразу вышли на свободу. Нет, не все так просто. Сначала Рада принимает закон. Потом администрации учреждений готовят представление в суд, который рассматривает каждое дело в отдельности. А потом … Надо ждать еще 15 дней, чтобы решение суда вступило в законную силу. Ой, это дело может так затянуться во времени, что первые амнистированные, даже если закон примут сегодня-завтра, — выйдут только в конце мая. Это очень долго. На сегодня уже известно о нескольких неподтвержденных подозрениях с симптомами и в Черновицком, и в Киевском СИЗО». (В пресс-службе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний сообщили, что по состоянию на 28 апреля из 6-ти случаев заражения COVID-19 обнаружено: 4 у работников ГУИС Украины, 2 среди лиц взятых под стражу ГУ «Черновицкий следственный изолятор» и ГУ «Кропивницкий следственный изолятор»).

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Гречуха говорит, если коронавирус попадет в закрытую тюремную систему, его распространению будут способствовать многие факторы. Во-первых — поздняя диагностика и качество медицины. Люди в местах лишения свободы позже диагностируются: у них сначала подозревают туберкулез или другие вирусные заболевания — пневмококковых пневмонии, атипичные инфекции. «У многих заключенных есть и сопутствующие заболевания — ВИЧ-инфекция, гепатиты. А это повышает риск тяжелого протекания заболевания COVID», — объясняет он в комментарии LIGA.net.

Во-вторых — переполненные камеры. В украинских реалиях в одноместных камерах могут находиться до 3-4 заключенных. «У нас был такой опыт в одном из городов, там очень старая тюрьма — 300-400 лет, и в одной камере находились до 20 заключенных одновременно. Это очень много. Особенность поведения заключенных — они между собой очень тесно контактируют, а это идеально для коронавируса», — отметил врач.



Социальная дистанция в Лукьяновском СИЗО…



… и Бучанской исправительной колонии / оба фото: Фейсбук Генпрокуратуры

В-третьих — как ни странно, сами врачи. Конечно, пока заключенные остаются в камере, риск заразиться нивелируется. Но медицинские сотрудники, которые лечат и осматривают таких пациентов, работают не только в тюрьмах, но и параллельно в больницах. «Совмещают, поскольку низкие зарплаты. Часто это, например, фтизиатры или терапевты, которые сейчас в очаге инфекции и работают с коронавирусом», — говорит Гречуха.

В-четвертых — это недостаточный воздухообмен в закрытом помещении.

«Уникального способа защититься от коронавируса в местах несвободы нет. Только усиленный контроль и социальное дистанцирование, — утверждает инфекционист. — Но мы понимаем, что в случае, если в колонии будет один больной, можно ожидать, что на его этаже практически все начнут болеть».

ВОЗРАСТЕТ ЛИ ПРЕСТУПНОСТЬ

Сергей Старенький убежден, что освобождение 3 тысяч человек никак не повлияет на криминогенную ситуацию в стране. «Давайте объективно оценивать: если выпустить 3000 человек, то в среднем по 120 освобожденных придется на одну область Украины. Они разъедутся. Это капля в море. Однако если этих 120 человек отпустить, то это существенно разгрузит медицинские части, предупредит распространение болезни», — констатирует Старенький.

До 2011-го амнистии в Украине происходили ежегодно, говорит он, ко Дню Независимости Верховная Рада принимала соответствующий закон. При Януковиче это дело притормозили. Амнистия состоялась лишь раз. «И общество это даже не замечало, эти люди угрозы не несли. К примеру, за последние 6 лет у нас было две амнистии: на пике революционных событий в 2014 году, когда пришла новая власть и освободила около 20 тысяч заключенных, и принятая Верховной Радой в декабре 2016 года, но реально выполненная (подписана президентом) в 2017 году. Помните, тогда еще «ломались копья», чтобы применить амнистию к участникам АТО. Все, больше власти не сочли нужным вносить подобные законопроекты, хотя это нормальная практика. Наше законодательство предусматривает, что амнистировать заключенных можно ежегодно», — объясняет Старенький.

Несколько иноего мнения по этому поводу заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Амнистия под видом карантина — это, считает эксперт, наименее взвешенное решение из всех, что можно сейчас ожидать. «Во-первых, вопрос уже устарел. Об этом еще можно было бы говорить тогда, когда ситуация с коронавирусом ухудшалась. А сейчас, когда мы готовимся к «адаптивному карантину» — он утратил актуальность. Во-вторых, в не меньшей опасности сегодня все люди, вынужденные длительно находиться среди большого количества других людей. Но я не слышал ни разу, что нам — ради карантина — нужно сокращать армию или полицейских. И проблема даже не в переполненности учреждений содержания. Более того, часть из них закрывается. Кстати, даже Березанская колония №95, которую «посетил» герой Зеленского — Голобородько в сериале «Слуга народа». Проблема на самом деле в другом», — отмечает Петренко.



Березанская колония

Он считает, что массовая амнистия — это всегда угроза коррупции: когда на волю, наряду с теми, кто под нее подпадает, будут выходить те, кто «нашел края», имеет связи и дал взятку. «И не важно чем это будут обосновывать — покаянием, материнством, участием в боевых действиях, состоянием здоровья — в режиме массовости тщательно проверять каждое дело не будут. И, понятно, что неизбирательный подход (в отличие от амнистии в индивидуальном порядке) всегда приводит к тому, что на свободу попадают люди, склонные к рецидивам. И так же понятно, что как только страх перед коронавируса спадет, а ощущение кризиса усилится — это приведет к росту преступности. Даже без того, что из тюрем начнут выпускать людей», — резюмировал Петренко.

КАК ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ СИСТЕМЫ МИРА СРЕАГИРОВАЛИ НА ПАНДЕМИЮ

По всему миру из пенитенциарных учреждений заключенных отпускают. Эту идею поддерживают в ООН: Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет призвала освободить людей, находящихся в группе риска. По ее словам, во многих странах тюрьмы переполнены, в таких условиях физическое дистанцирование и самоизоляция практически невозможны. «Власть должна предпринять шаги для предотвращения смертей среди заключенных и персонала», — призвала она.

Например, во Франции на свободу выйдут более 5 тыс. человек. По данным французских СМИ, освободят осужденных «за незначительные правонарушения, срок заключения которых подходит к концу и которые показали хорошее поведение,отбывая наказание».

В Германии подобные решения принимаются на уровне федеральных земель. Власти Северного Рейна-Вестфалии объявила, что из тюрем отпустят около 1 тыс. заключенных — тех, чей срок не превышает 18 месяцев, а также, кто отбывает срок вместо денежного штрафа. Региональные чиновники отмечают, что это временное решение: после окончания эпидемии людям придется вернуться в тюрьму и отсидеть срок.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что распорядился — по возможности, переводить часть заключенных из тюрем под домашний арест. Ранее об аналогичных мерах сообщалось на региональном уровне. В Лос-Анджелесе в ближайшее время отпустят около 1,7 тыс. «зеков», это позволит разгрузить местные тюрьмы на 10%. Мэр Нью-Йорка Де Блазио сообщил о намерении отпустить более 300 заключенных, совершивших преступления небольшой тяжести и ненасильственные преступления. По его словам, «никто старше 70 лет или с проблемами со здоровьем не должен находиться сейчас в тюрьмах».

Заключенных освободят и в некоторых странах Латинской Америки. В частности, в Аргентине и Колумбии, где недавно в тюрьмах бунтовали. При этом власти Эквадора, где в тюрьмах также прошла волна бунтов, не спешат освобождать кого-либо: для предупреждения массового инфицирования в стране решили еще больше усилить охрану учреждений отбывания наказаний.

Самые масштабные освобождения заключенных произошли в Иране. В течение марта на свободу вышли три группы — 54 тыс., 70 тыс. и 85 тыс. человек. Предполагалось, что многие из них будут оставаться на свободе до 3 апреля, но позже дату возвращения в тюрьму перенесли на несколько недель. 50% освобожденных в последней группе были в свое время осуждены «за угрозы, связанных с безопасностью», то есть речь идет о политических заключенных.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: ukrinform.ru