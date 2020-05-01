Деятели культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра «Бабий Яр»

Общество
Таисия Слепцова0

Деятели культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"

Деятели культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"

01.05.2020 04:11

Укринформ

Ряд медийщиков и деятелей культуры требуют уволить Илью Хржановского с должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Открытое письмо опубликовало издание LB.

"Призываем Наблюдательный совет уволить господина Хржановского с должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и возобновить деятельность Общественного совета Мемориала как независимого органа координации с общественностью", — говорится в обращении.

Как отмечается в нем, Хржановский неоднократно озвучивал намерения "перенести апробированные в ходе работы над проектом «Дау» методы (некоторыми специалистами расцениваемые как методы социальной инженерии) на чувствительную сферу коммеморации трагедии Холокоста".

"Мы считаем также недопустимыми непрозрачность управленческих решений и отсутствие подотчетности институции общественности. Создание Мемориала "Бабий Яр" — общее дело Благотворительного фонда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", украинской власти, международных стейкхолдеров и украинского общества", — отмечают подписанты.

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Авторы заявления настаивают: любые благотворительные пожертвования не должны превращать Мемориал в частное дело и не дают права на волюнтаристские решения, а международная институция, проповедующая ценности открытого общества и устанавливающая этические стандарты, должна действовать открыто.

"Репутационные потери, нанесенные Мемориалу вследствие назначения господина Хржановского художественным руководителем, разрушают результаты работы предыдущих трех лет и ставят институцию на грань международного скандала", — отметили авторы обращения.

Заявление с требованием увольнения Хржановского подписали, в частности, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, генеральный директор Художественного Арсенала Олеся Островская-Лютая, исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, писатели Сергей Жадан, Екатерина Бабкина, Андрей Любка, Оксана Забужко и другие.

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Как сообщал Укринформ, российский режиссер Илья Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

22 апреля правоохранители по факту публикации в сети кадров из фильма Хржановского "Дау. Дегенерация" зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления либо распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

С 15 апреля в сеть выкладывают в свободный доступ части фильма, после чего и была затронута тема использования детей в съемках и возможного издевательства над ними.

Сам Хржановский заверил, что дети на съемках не пострадали, насилие к ним не применялось.

По материалам: ukrinform.ru


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