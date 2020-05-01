Деятели культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"

01.05.2020 04:11

Укринформ

Ряд медийщиков и деятелей культуры требуют уволить Илью Хржановского с должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Открытое письмо опубликовало издание LB.

"Призываем Наблюдательный совет уволить господина Хржановского с должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и возобновить деятельность Общественного совета Мемориала как независимого органа координации с общественностью", — говорится в обращении.

Как отмечается в нем, Хржановский неоднократно озвучивал намерения "перенести апробированные в ходе работы над проектом «Дау» методы (некоторыми специалистами расцениваемые как методы социальной инженерии) на чувствительную сферу коммеморации трагедии Холокоста".

"Мы считаем также недопустимыми непрозрачность управленческих решений и отсутствие подотчетности институции общественности. Создание Мемориала "Бабий Яр" — общее дело Благотворительного фонда Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", украинской власти, международных стейкхолдеров и украинского общества", — отмечают подписанты.

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Авторы заявления настаивают: любые благотворительные пожертвования не должны превращать Мемориал в частное дело и не дают права на волюнтаристские решения, а международная институция, проповедующая ценности открытого общества и устанавливающая этические стандарты, должна действовать открыто.

"Репутационные потери, нанесенные Мемориалу вследствие назначения господина Хржановского художественным руководителем, разрушают результаты работы предыдущих трех лет и ставят институцию на грань международного скандала", — отметили авторы обращения.

Заявление с требованием увольнения Хржановского подписали, в частности, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, генеральный директор Художественного Арсенала Олеся Островская-Лютая, исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, писатели Сергей Жадан, Екатерина Бабкина, Андрей Любка, Оксана Забужко и другие.

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Как сообщал Укринформ, российский режиссер Илья Хржановский в конце 2019 года стал художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

22 апреля правоохранители по факту публикации в сети кадров из фильма Хржановского "Дау. Дегенерация" зарегистрировали уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления либо распространения произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).

С 15 апреля в сеть выкладывают в свободный доступ части фильма, после чего и была затронута тема использования детей в съемках и возможного издевательства над ними.

Сам Хржановский заверил, что дети на съемках не пострадали, насилие к ним не применялось.

По материалам: ukrinform.ru