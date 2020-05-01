Германия пока не согласовывала с Украиной приезд гастарбайтеров — СМИ

01.05.2020 14:13

Укринформ

Между трудовыми ведомствами Германии и Украины пока нет соглашения о посредничестве, которое бы позволило германским работодателям нанимать украинских работников для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19 в мире.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Федеральное агентство труда.

"При соблюдении ряда условий рабочие из третьих стран могут работать на сборе урожаев в Германии даже несмотря на общие ограничения на въезд в страну. В частности, это возможно при наличии так называемого соглашения о посредничестве между трудовыми ведомствами ФРГ и соответствующей третьей страны. Одновременно, отметили в агентстве, такого соглашения с украинскими коллегами в Германии пока не заключали", — отмечается в сообщении.

Единственной категорией сезонных работников из Украины, которая даже во время ограничений через коронавирус может принимать участие в работах по сбору урожаев в Германии, являются школьники и студенты, которые приезжают работать во время каникул. В этом случае заключение соглашения о посредничестве не требуется.

В таком случае сельскохозяйственные предприятия самостоятельно ищут соответствующих работников за рубежом, обеспечивают получение ими необходимых разрешений и организуют их приезд на заработки.

Ранее почетный консул Украины в Бельгии Крис Бекерс заявил, что в ближайшее время Брюссель может начать с Киевом переговоры о привлечении украинцев к сезонным работам по сбору урожая. Он сообщил, что планирует провести соответствующие телефонные разговоры с бельгийским правительством.

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29 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые стремятся пригласить украинцев на сезонные работы. Он поручил вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадиму Пристайко в дальнейшем заниматься этим вопросом.

По материалам: ukrinform.ru